"Циркон" виявився гіперзвуковим та кращим за "Кинджал" – Defense Express

Він більш швидкісний за "Кинджал" та складніший для ураження.

Успішне збиття над Києвом вдень 25 березня двох російських ракет ЗМ22 "Циркон" дозволило отримати про них значно більше даних та дізнатись, що цей тип ракет, на відміну від Х-47 "Кинджал" все ж таки є гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість, а не лише короткочасно розганятися до неї за рахунок твердопаливного двигуна, як це є у "Кинджала".

Про це пише Defense Express із посиланням на власні джерела.

Знайдені у понеділок уламки ракет виявились значно крупнішими, що дозволило українським фахівцям провести більш детальний їхній аналіз.

Згідно з першими результатами досліджень, ракета "Циркон" оснащена гіперзвуковим прямотічним реактивним двигуном.

Схема запуску "Циркону" виглядає таким чином – після "мінометного" старту й виходу ракети з шахти починає працювати розгінний ступінь, який забезпечує виведення "Циркону" на значну висоту та його першочерговий розгін до швидкостей на яких може почати працювати гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун.

За його рахунок "Циркон" , який офіційно може летіти на висоті 30-40 кілометрів, досягає на маршевій ділянці польоту постійної швидкості до 5,5 Маха. Політ на цій ділянці відбувається у розрідженій атмосфері, що дозволяє зменшити теплове навантаження через тертя об повітря.

Водночас швидкість на рівні 5,5 Маха для "Циркона" не є максимальною – наближаючись до цілі він починає пікірування та короткочасно розганяється до 7,5 Маха. У цей час корпус ракети нагрівається до максимальних температур, які дозволяє витримати спеціальне теплоізоляційне покриття. Однак із наближенням до землі, та відповідно цілі, швидкість ракети зменшується до 4,5 Маха. Це вже не гіперзвукова швидкість, але доволі висока як для ракети.

Експерти зазначають, що використання гіперзвукового прямоточного двигуна у "Циркона" дає йому переваги над ракетою Х-47 "Кинджал", яка прискорюється до таких швидкостей.

При цьому фахівці кажуть, що реальні можливості "Циркона" таки значно менші, ніж були офіційно оголошені у росії. Так, президент рф владімір путін стверджував, що ракета може розвивати швидкість до 9 Махів, однак на ділі "Циркон" її не досягає й близько. Також наразі відомо про дальність польоту ракети у 700 кілометрів, при задекларованій 1000.

Попри все, навіть швидкість "Циркона" перед ураження у 4,5 Маха є доволі значною. Для порівняння надзвукові крилаті ракети Х-22, які росія запускає із літаків Ту-22МЗ на термінальній ділянці розвивають швидкість до 2-2,4 Маха. Тому "Циркон" однозначно є надскладною для перехоплення ракетою, але сучасні зенітно-ракетні комплекси можуть із нею впоратись.

Видання зазначає, що головним питанням щодо "Циркона" все ще залишається система наведення ракети. Раніше аналіики припускали, що вона має активну радіолокаційну головку самонаведення, на що наводило думку відео міноборони рф з випробуванням цієї ракети, де вона уражала мішень у вигляді баржі з кутовими відбивачами. Ймовірно, після отримання уламків збитих вчора ракет експерти зможуть отримати більш точну інформацію, оскільки серед уламків знайдені електронні компоненти.