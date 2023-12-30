Цзіньпін закликає до жорсткої зовнішньої політики — Reuters

Пекін повертається до жорсткішої дипломатичної риторики.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав китайських послів створити "залізну дипломатичну армію", лояльну до Комуністичної партії, відродивши різку риторику "вовків-воїнів", поширювану деякими дипломатами країни як ознаку все більш жорсткої зовнішньої політики Пекіна.

Про це повідомляє Reuters.

"Необхідно рішуче захищати інтереси національного суверенітету, безпеки і розвитку з позицією готовності і твердої волі кинути виклик сильним державам", - сказав Сі звертаючись до китайських послів в іноземних країнах, які зібралися в Пекіні.

Його слова нагадують більш зухвалий, конфронтаційний стиль риторики, прийнятий китайськими дипломатами з 2020 року, який був менш помітним цьогоріч, коли Китай намагався залучити іноземні інвестиції для своєї ослабленої економіки.

Відносини зі Сполученими Штатами частково відтанули після зустрічі Сі з президентом США Джо Байденом у листопаді, але наразі Пекін веде дипломатичні суперечки з Філіппінами у Південно-Китайському морі, а також із Японією через скидання очищеної радіоактивної води після аварії на АЕС у префектурі Фукусіма.

Сі також закликав послів дотримуватися партійної дисципліни, повторивши слово "суворий" сім разів у програмній промові після Центральної робочої конференції з питань зовнішньої політики — зустрічі високого рівня Комуністичної партії з планування зовнішньої політики.

"Необхідно поставити правила і дисципліну на перше місце, суворо дисциплінувати себе, брати на себе сувору відповідальність і створити дипломатичну залізну армію, яка буде віддана партії, вміє боротися, а також дотримуватиметься суворої дисципліни", - сказав Сі.

Зауваження китайського лідера прозвучали на тлі відновлення дисциплінарних заходів серед дипломатичного корпусу Пекіна після звільнення колишнього міністра закордонних справ Цинь Гана в липні, який пропрацював лише сім місяців на цій посаді.

"Вірність партії, країні і народу - це славна традиція дипломатичного фронту. Необхідно вибудовувати міцну лінію ідеологічної оборони і бути проникливою особистістю з твердими політичними переконаннями, яка суворо дотримується правил і дисципліни”, - додав Сі.

Сі також наголосив на необхідності для Пекіна збільшити свій міжнародний вплив для боротьби з тим, що він вважає спробами Заходу стримати і придушити Китай.

"Ми повинні будувати широку і глибоку дружбу, і боротьба за завоювання людських сердець повинна вестися на всіх рівнях. Ми повинні використовувати іноземну мову і методи, щоб добре розповісти історію Китаю", - сказав Сі.

Він також виступив проти "залякування" і "гегемонії" Заходу, закликавши дипломатів і чиновників "нести вперед китайський бойовий дух".