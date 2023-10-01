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ПОЛІТИКА

Туреччина більше нічого не чекає від ЄС – Ердоган

01 жовтня 2023, 20:11
Туреччина більше нічого не чекає від ЄС – Ердоган
Фото: Прямий
Ердоган підкреслив, що Туреччина "більше нічого не чекає від Європейського Союзу, який змусив нас чекати біля своїх дверей протягом 40 років".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував ЄС за те, що його країна так довго чекає приєднання до нього.

Про це він сказав під час виступу у турецькому парламенті, повідомляє DW.

Ердоган підкреслив, що Туреччина "більше нічого не чекає від Європейського Союзу, який змусив нас чекати біля своїх дверей протягом 40 років".

"Ми виконали всі обіцянки, які ми дали ЄС, але вони не виконали майже жодної зі своїх", – зазначив він.

Турецький президент додав, що не буде "терпіти жодних нових вимог або умов" для вступу його країни до ЄС.

Раніше Ердоган казав, що Туреччина може "порвати" з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно.

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

ЄСТуреччинаЕрдоган

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