Туреччина близька до схвалення вступу Фінляндії у НАТО

Рішення може бути ухвалене до того, як турецький парламент піде на канікули у середині березня.

Ймовірний крок Туреччини є демонстрацією підтримки Ердоганом розширення Північноатлантичного альянсу, що включає 30 країн, хоча статус Швеції залишається невизначеним. Швеція наполягала на приєднанні до Альянсу разом із Фінляндією відтоді, як росія напала на Україну майже рік тому. Однак турецький президент заблокував цю пропозицію. Про це повідомляє Bloomberg.

"Президент Реджеп Тайїп Ердоган близький до висновку, що кроків Фінляндії для вирішення проблем щодо безпеки було достатньо, щоб законодавці ратифікували членство країни в НАТО", – йдеться у матеріалі.

Відносини ж між Туреччиною та Швецією погіршилися останніми тижнями після того, як мітингувальники у Стокгольмі продемонстрували перевернене зображення Ердогана, а ультраправий активіст спалив копію Корану. Туреччина й Угорщина – єдині країни НАТО, які ще не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії.