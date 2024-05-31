Туреччина близька до виходу зі списку незаконних фінансів FATF – Bloomberg

Гаглядовий орган FATF відзначив значний прогрес для виходу з "сірого списку", але остаточне рішення ухвалять на пленарному засіданні 28 червня.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Незабаром Туреччину можуть виключити із "сірого списку" Світової організації боротьби з фінансовими злочинами FATF.

Кінцеве рішення по цьому питанню можуть ухвалити вже в кінці червня.

"Туреччину планують виключити зі списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом, що стане потенційним поштовхом для однієї з найбільших економік Близького Сходу після її зусиль по приборканню незаконних грошових потоків", – повідомили джерела.

Проте остаточне рішення з цього питання ще не прийняте, адже деякі члени FATF досі негативно ставляться до виключення Туреччини з "сірого списку". Позитивне рішення можуть ухвалити в останній день пленарного засідання FATF в Сінгапурі 28 червня.

Уряд туреччини співпрацював із США, щоб заморозити активи терористів, і цього місяця запропонував законопроєкт, що регулює криптовалютні платформи, щоб допомогти виконати останню невиконану рекомендацію FATF щодо "нових технологій", пише видання&

Стамбул включили до "сірого списку" FATF в жовтні 2021 року через недостатню ефективність боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Крім того, Туреччина стала об'єктом уваги з боку країн Заходу після того, як у Туреччину після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну приїхало багато заможних російських громадян.