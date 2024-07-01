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Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря

01 липня 2024, 16:16
Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря
морська міна Одещина
Ініціатива під керівництвом Стамбула спрямована на знешкодження мін, які дрейфують в Чорному морі через війну росії в Україні.

Головна задача - підвищити безпеку судноплавства, в тому числі для українського експорту зерна.

Сьогодні три країни розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, повідомило агентство Bloomberg

Це перша велика спільна акція чорноморських країн після повномасштабного вторгнення рф в Україну з лютого 2022 року, яка спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря через війну.

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі  ще в січні.

В уряді Болгарії заявили, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, а операція з розмінування Чорного моря допоможе покращити взаємодію і добросусідські відносини між країнами. 

росія і Україна - ключові виробники зерна, проте війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів. 

Того року Київ запустив власний чорноморський експортний маршрут після того, як угода про безпечний коридор перестала діяти. 

Завдяки цьому вдалось простимулювати експорт і допомогти економіці зростати. 

Загалом Україна експортувала 37,4 мільйона тонн аграрної продукції з Одеси, Чорноморська і порту "Південний" з моменту відкриття морського коридору в серпні ріку тому.

Туреччина, Румунія і Болгарія є членами НАТО. Проте їхні судноплавні сили управляються за межами НАТО, частково для того, щоб уникнути ескалації у відносинах з рф.

 
ТуреччинаРумуніяБолгаріярозмінуваннявійна в Україні

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