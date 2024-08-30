Туреччина допомагає росії повернути вплив на газовому ринку ЄС – Politico

Як зазначає Politico, російські нафтові компанії вже продають в Європу нафтопродукти з російської нафти через Туреччину, Індію, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати.

Туреччина допоможе росії принаймні частково повернутися на європейський ринок газу, що відновлює для Європи старі загрози російського енергетичного впливу.

Минулого тижня Туреччина оголосила про те, що можна умовно назвати "Турецький потік-2". За словами міністра енергетики країни Альпарслана Байрактара, державна газова монополія BOTAŞ тепер зможе експортувати близько 7-8 мільярдів кубометрів природного газу через Болгарію до Центральної Європи під назвою "Турецька суміш" - змішаного газу з різних джерел. Номінально на Росію припадатиме 40% в цій суміші, але реальна доля може бути більшою.

Як зазначає Politico, російські нафтові компанії вже продають в Європу нафтопродукти з російської нафти через Туреччину, Індію, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати. Тепер Газпром намагається "відмити" експорт російського газу. Хоча ЄС вже заборонив перевалку російського скрапленого газу, призначеного для Азії, через європейські порти, автори статті вважають, що Європа може зробити більше.