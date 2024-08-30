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Туреччина допомагає росії повернути вплив на газовому ринку ЄС – Politico

30 серпня 2024, 18:57
Туреччина допомагає росії повернути вплив на газовому ринку ЄС – Politico
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Як зазначає Politico, російські нафтові компанії вже продають в Європу нафтопродукти з російської нафти через Туреччину, Індію, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати.
Туреччина допоможе росії принаймні частково повернутися на європейський ринок газу, що відновлює для Європи старі загрози російського енергетичного впливу.
 
Про це пише Politico.
 
Минулого тижня Туреччина оголосила про те, що можна умовно назвати "Турецький потік-2". За словами міністра енергетики країни Альпарслана Байрактара, державна газова монополія BOTAŞ тепер зможе експортувати близько 7-8 мільярдів кубометрів природного газу через Болгарію до Центральної Європи під назвою "Турецька суміш" - змішаного газу з різних джерел. Номінально на Росію припадатиме 40% в цій суміші, але реальна доля може бути більшою. 
 
Як зазначає Politico, російські нафтові компанії вже продають в Європу нафтопродукти з російської нафти через Туреччину, Індію, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати. Тепер Газпром намагається "відмити" експорт російського газу. Хоча ЄС вже заборонив перевалку російського скрапленого газу, призначеного для Азії, через європейські порти, автори статті вважають, що Європа може зробити більше.
 
"російський газ все ще становить 15% загального імпорту газу в ЄС, навіть обігнавши постачання скрапленого газу США до Європи цього року. Простіше кажучи, зараз Європа витрачає на російські енергоносії вдвічі більше, ніж на допомогу Україні", – наголошує видання, закликаючи ЄС припинити імпорт російського газу через Турецький потік.
 
Автори статті зауважують, що остаточно порвавши зв’язки з "Газпромом", Європа не порине в енергетичну кризу. російську частку можна замінити поставками скрапленого газу з інших регіонів світу, а також потоками трубопровідного газу з насичених ринків Північно-Західної Європи.
 
"Турецький потік" не тільки сприяє подальшому експорту російського газу, але й підриває європейську диверсифікацію, наповнюючи ринок газом зі знижкою. І цей дешевий російський газ ставить під загрозу проекти внутрішнього видобутку в Чорному морі, водночас затримуючи альтернативний імпорт скрапленого газу через термінали в Греції, Хорватії та Польщі, що створює ризик створення безвихідних активів", – наголошує видання.
 

 

Владімір ПутінТуреччнавійна в Україніросія окупанти

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