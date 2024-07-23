Туреччина допомагатиме Україні з відновленням енергетики

Зокрема, йдеться про постачання необхідного обладнання та залучення технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.

Туреччина допомагатиме Україні з відновленням енергосектору і нарощуванням потужностей розподіленої генерації.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном, на якій розповіла про складну ситуацію в енергосистемі України через агресію росії.

Сторони обговорили напрямки двосторонньої співпраці у відновленні українського енергосектору, постачанні необхідного обладнання та залученні технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.