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Туреччина готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури

26 лютого 2025, 13:13
Туреччина готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури
Фото: unian.ua
Перші тендери з цих проєктів будуть оголошені вже 2025 року.
Туреччина заявила про готовність брати участь у відновленні України, оголосивши проведення термінових тендерів на квітень-травень для реалізації проєктів, що повинні бути завершені вже цього року.
 
Про це повідомляє Türkiye.
 
Наголошується, що першочерговим завданням Державного агентства розвитку інфраструктури є оновлення наявних митних шлагбаумів на автошляхах, будівництво нових та створення системи платних автошляхів, яка діятиме на всій території країни. Перші тендери з цих проєктів будуть оголошені вже 2025 року.
 
Представники посольства Туреччини в Києві та представники Державного агентства розвитку та оновлення інфраструктури, що діє при Міністерстві розвитку громад та регіонів України, обговорили проєкти, які реалізують турецькі компанії в Україні, та потенційні питання майбутньої співпраці.
 
Зазначається, що у рамках співпраці будуть розглядатися проєкти в сферах енергетики, енергоефективності, соціального житла та водопостачання. Зокрема, Україна передала турецьким партнерам досьє щодо важливих проєктів на 2025 рік.
Туреччинавійна в Україніросія окупанти

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