Туреччина і далі ветуватиме заявку Швеції на вступ до НАТО – Ердоган

Ердоган обіцяє не відступити, допоки всі вимоги Туреччини не будуть виконані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина "не відступить" від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги".



Про це повідомляє видання CNN.

Стало відомо, що Ердоган заявив, що очікування його країни були чітко сформульовані та що вони "захищають ті ж принципи, які захищали минулого року".



"Ми не хочемо, щоб вони давали притулок сепаратистським організаціям і негідникам з FETÖ. І я хочу, щоб всі знали, що ми не відступимо, поки всі ці вимоги не будуть виконані", - заявив Ердоган журналістам.