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Туреччина і Греція заявили про готовність перезавантажити відносини

13 липня 2023, 11:49
Туреччина і Греція заявили про готовність перезавантажити відносини
Фото: slideshows.worlds-luxury-guide.com
Члени урядів обох країн мають зустрітися в північному грецькому місті Салоніки.

Прем’єр Греції  Кіріакос Міцотакіс заявив після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в кулуарах саміту НАТО про готовність двох країн перезавантажити відносини.

Главу уряду Греції цитує агентство AP.

У середу Міцотакіс провів годинну зустріч з президентом Туреччини Ердоганом у Вільнюсі і повідомив журналістам, що вони домовилися продовжити контакти на високому рівні.

"Наші проблеми не вирішились за помахом чарівної палички. Але сьогоднішня зустріч підтвердила мій намір і намір президента Ердогана перезавантажити грецько-турецькі відносини", – сказав Міцотакіс.

Переговори в середу відбулися наступного дня після того, як Туреччина відмовилася від своїх заперечень проти членства Швеції в НАТО і продемонструвала подальшу готовність знизити напруженість у відносинах із західними країнами, в тому числі з Грецією.

Туреччина і Греція продовжують сперечатися щодо морських кордонів у східному Середземномор'ї. Ця суперечка впливає на нелегальну міграцію до Європейського Союзу, права на корисні копалини і розміщення військової сили.

ГреціяТуреччинавідносинивійна в Україніросія окупанти

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