Туреччина і Греція заявили про готовність перезавантажити відносини

Члени урядів обох країн мають зустрітися в північному грецькому місті Салоніки.

Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в кулуарах саміту НАТО про готовність двох країн перезавантажити відносини.



Главу уряду Греції цитує агентство AP.

У середу Міцотакіс провів годинну зустріч з президентом Туреччини Ердоганом у Вільнюсі і повідомив журналістам, що вони домовилися продовжити контакти на високому рівні.



"Наші проблеми не вирішились за помахом чарівної палички. Але сьогоднішня зустріч підтвердила мій намір і намір президента Ердогана перезавантажити грецько-турецькі відносини", – сказав Міцотакіс.

Переговори в середу відбулися наступного дня після того, як Туреччина відмовилася від своїх заперечень проти членства Швеції в НАТО і продемонструвала подальшу готовність знизити напруженість у відносинах із західними країнами, в тому числі з Грецією.



Туреччина і Греція продовжують сперечатися щодо морських кордонів у східному Середземномор'ї. Ця суперечка впливає на нелегальну міграцію до Європейського Союзу, права на корисні копалини і розміщення військової сили.