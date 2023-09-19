Туреччина імпортує з росії вивезене з України вугілля – Reuters

Вартість вугілля становить не менше $14,3 млн.

Туреччина продовжує імпортувати викрадене в Україні вугілля. Компанії рф добувають його на тимчасово окупованих територіях України.



Про це пише видання Reuters.

Згідно з публічними даними російського митного обліку, у період з лютого до липня 2023 року до Туреччини було перевезено близько 160 400 тонн вугілля з тимчасово окупованих росією Донецької та Луганської областей України, повідомляє агентство.

В митних даних зазначені три компанії, представники яких вже підтвердили Reuters, що в цей період вони постачали вугілля з двох окупованих регіонів до Туреччини.

Крім того, Туреччина була провідним напрямом закупівлі вугілля з тимчасово окупованих регіонів – 95% постачання луганського та донецького вугілля за вказаний період припадало на неї.

Міністерство торгівлі та митне управління Туреччини коментарі щодо цих постачань не дають.

Варто зазначити, що на відміну від США та Євросоюзу Туреччина не обмежувала торгівлю з рф чи з тимчасово окупованими нею територіями України.



Водночас Туреччина продовжує заявляти про підтримку територіальної цілісності України та відмовляється визнавати російськими окуповані території.