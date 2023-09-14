Туреччина критикує Європарламент за запровадження санкцій проти росії

На Туреччину чиниться все більший тиск з боку ЄС і США з вимогою приєднатися до кампанії з покарання рф за вторгнення в Україну.

У той час як Туреччина і ЄС докладають нових зусиль для відновлення переговорів про членство країни в Євросоюзі, що зайшли в глухий кут, Анкара розкритикувала наполягання Європарламенту на співпраці у запровадженні санкцій проти росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

На Туреччину чиниться все більший тиск з боку ЄС і США з вимогою приєднатися до їхньої кампанії з покарання росії за вторгнення в Україну. Імплементуючи обов'язкові до виконання санкції ООН, Туреччина відмовляється приєднуватися до будь-яких інших санкційних зусиль на підставі того, що це може ускладнити її спроби бути посередником між Києвом і москвою.

На саміті G20 у Нью-Делі на минулих вихідних президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав кількох лідерів країн задовольнити деякі вимоги росії, щоб спробувати відновити Чорноморську ініціативу, яка дозволяла поставки українського зерна і знизила світові ціни на продовольство.

США та їхні союзники опираються закликам до послаблення санкцій.

Комісар ЄС Олівер Вархелі привітав зусилля Туреччини щодо відновлення зернової угоди, але закликав її уряд співпрацювати з блоком.

"Дуже важливо, щоб Туреччина продовжувала співпрацювати з ЄС, в тому числі щодо імплементації санкцій проти hосії, зокрема щодо санкційних продуктів", - сказав Вархелі у своєму вступному слові, коли Європарламент оприлюднив необов'язкову до виконання резолюцію в середу, 13 вересня.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що документ Європарламенту є "збіркою необґрунтованих звинувачень і упереджень" та демонструє, що його члени не в змозі виробити "правильний стратегічний підхід до ЄС, а також до регіону".

В МЗС Туреччини також додали, що оновлення угоди про Митний союз із ЄС і невідкладне завершення переговорів про лібералізацію візового режиму для турецьких громадян є спільними цілями Анкари і блоку на цей час.