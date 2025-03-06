Туреччина може відправити війська в Україну у якості миротворців

Країна готова піти на цей крок у разі необхідності

Туреччина, яка володіє другою за чисельністю армією в НАТО після США, заявила, що може направити війська для участі в потенційній миротворчій місії в Україні.

"Питання про внесення внеску в місію буде розглянуто, якщо це буде визнано необхідним для забезпечення регіональної стабільності та миру, і буде обговорюватися спільно з усіма зацікавленими сторонами", - повідомило джерело журналістам в Анкарі.

При цьому підкреслюється, що серед союзників України тільки Франція і Велика Британія "публічно" підтримали цю ініціативу.

Нагадаємо. що Туреччина запропонує провести у себе мирні переговори між Україною і росією. Також Анкара підтверджує прихильність територіальній цілісності і суверенітету України.