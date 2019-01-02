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Туреччина надасть ЗСУ допомогу на "десятки мільйонів" доларів

Глава МЗС відмовився уточнити, про яку саме допомогу йдеться
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував надання Туреччиною допомоги Збройним силам України.
Туреччина надасть ЗСУ допомогу на "десятки мільйонів" доларів Фото: Міноборони України

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання спільної групи стратегічного планування Україна-Туреччина в п'ятницю в Одесі, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Наші турецькі друзі надаватимуть спеціальну допомогу нашим Збройним силам. Йдеться про серйозну допомогу в найближчі роки. Ми про це розмовляємо. Про серйозні суми, серйозні напрямки, про десятки мільйонів доларів", - зазначив міністр.

Глава МЗС відмовився уточнити, про яку саме допомогу йдеться.

"Я не буду говорити про окремі збройні системи, про окремі домовленості, про спільну розробку, але я вважаю, що весь наш сектор ВТС (військово-технічного співробітництва), як і турецький, повинні прагнути до синергії", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

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01 02 2019 23:50
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