Туреччина надасть ЗСУ допомогу на "десятки мільйонів" доларів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував надання Туреччиною допомоги Збройним силам України.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання спільної групи стратегічного планування Україна-Туреччина в п'ятницю в Одесі, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Наші турецькі друзі надаватимуть спеціальну допомогу нашим Збройним силам. Йдеться про серйозну допомогу в найближчі роки. Ми про це розмовляємо. Про серйозні суми, серйозні напрямки, про десятки мільйонів доларів", - зазначив міністр.

Глава МЗС відмовився уточнити, про яку саме допомогу йдеться.

"Я не буду говорити про окремі збройні системи, про окремі домовленості, про спільну розробку, але я вважаю, що весь наш сектор ВТС (військово-технічного співробітництва), як і турецький, повинні прагнути до синергії", - зазначив Клімкін.