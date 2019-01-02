Туреччина надасть ЗСУ допомогу на "десятки мільйонів" доларів
Про це він сказав на прес-конференції за підсумками засідання спільної групи стратегічного планування Україна-Туреччина в п'ятницю в Одесі, інформує "Інтерфакс-Україна".
"Наші турецькі друзі надаватимуть спеціальну допомогу нашим Збройним силам. Йдеться про серйозну допомогу в найближчі роки. Ми про це розмовляємо. Про серйозні суми, серйозні напрямки, про десятки мільйонів доларів", - зазначив міністр.
Глава МЗС відмовився уточнити, про яку саме допомогу йдеться.
"Я не буду говорити про окремі збройні системи, про окремі домовленості, про спільну розробку, але я вважаю, що весь наш сектор ВТС (військово-технічного співробітництва), як і турецький, повинні прагнути до синергії", - зазначив Клімкін.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.
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