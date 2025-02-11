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ПОЛІТИКА

Туреччина намагається зменшити енергетичну залежність від росії через угоду з Туркменістаном

11 лютого 2025, 16:46
Туреччина намагається зменшити енергетичну залежність від росії через угоду з Туркменістаном
Фото: unian.ua
Туреччина і Туркменістан підписали угоду про спрощення поставок туркменського природного газу до Туреччини.

Це стало важливим кроком в енергетичному співробітництві між двома країнами, заявив 11 лютого міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар. За його словами, угода між турецьким державним оператором трубопроводів BOTAS і туркменською компанією Туркменгаз спрямована на те, щоб почати постачання газу 1 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Туреччина споживає понад 50 млрд кубометрів газу на рік. Вона покладається на постачання трубопровідного газу з росії, Азербайджану та Ірану, а також імпорт СПГ від різних постачальників.

"Завдяки цій угоді, над якою ми працювали багато років, ми ще більше просунемо стратегічне співробітництво між двома країнами, водночас зміцнюючи безпеку постачань природного газу в нашу країну і регіон", — заявив Байрактар.

Раніше він заявляв, що Туреччина може закуповувати у Туркменістану до двох млрд кубометрів газу на рік, водночас очікується, що газ транспортуватиметься через наявну газову мережу Ірану.

Конкретні дані щодо обсягів газу, який постачатиметься в рамках нової угоди, і точні умови транзиту через Іран не розголошуються.

ІранТуреччинаТуркменістаненергетика

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