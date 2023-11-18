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ПОЛІТИКА

Туреччина намагатиметься відновити Газу, якщо буде досягнуто перемир'я

18 листопада 2023, 20:32
Туреччина намагатиметься відновити Газу, якщо буде досягнуто перемир'я
Фото: Прямий
Президент Туреччини обіцяє зробити все необхідне, щоб компенсувати руйнування, завдані Ізраїлем, пише The Jerusalem Post.

Сьогодні, 18 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина докладе зусиль для відновлення пошкодженої інфраструктури, лікарень і шкіл у Газі, якщо там буде досягнуто припинення вогню.

Про це пише The Jerusalem Post.

"Якщо буде досягнуто перемир'я, ми зробимо все необхідне, щоб компенсувати руйнування, завдані Ізраїлем, Ми докладемо зусиль для відновлення пошкодженої інфраструктури в Газі та відбудови зруйнованих шкіл, лікарень, об'єктів водопостачання та енергетики", - сказав Ердоган.

Раніше Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою". Турецький лідер вважає, що Хамас "захищає свої землі, честь і життя всупереч окупаційній політиці".

 

Туреччинасектор ГазаЕрдоганХамас: Ізраїль

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