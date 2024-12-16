Туреччина направляє рятувальників до найбільшої військової в'язниці Сирії

За даними ЗМІ, до завдання залучили 80 працівників.

Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха (AFAD) організувало пошуково-рятувальну операцію у військову в'язницю Седная в Сирії, де можуть перебувати в пастці люди.

Про це інформує телеканал Tele1Tv.

За даними ЗМІ, до завдання залучили 80 працівників.

Згідно з оприлюдненими даними, команда прибуде на місце пошуків 17 грудня. Після цього рятувальники розпочнуть роботу.

Нагадаємо, що після повалення режиму Башара Асада і взяття під контроль столиці – Дамаску – сирійські повстанці звільнили бранців з деяких найбільших в’язниць у Сирії. Серед них – Седная, де не лише Башар Асад, а й його попередники утримували деяких в’язнів десятиліттями.