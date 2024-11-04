Туреччина назвала умову миру в Україні

Це має бути справедливе рішення.

Стамбул продовжує шукати точки дотику між владою Києва і москви, щоб віднайти справедливе рішення війни у межах територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан розказав, що умовою справедливого вирішення російсько-української війни є збереження територіальної цілісності України.

Про це Фідан заявив в інтерв'ю Hurriyet.

"Справедливе рішення війни має бути знайдено у межах територіальної цілісності України", - заявив Фідан.

Турецька сторона продовжує шукати точки дотику між владою України і рф, уточнив він.

"У нас особливі стосунки з обома сторонами. Ми не відмовляємося вислуховувати їх. Друг каже лише правду, саме так ми і чинимо", - додав Фідан, уточнивши також, що "втома обох сторін може призвести до виникнення нової ситуації у 2025 році" - додав він, можливо маючи на увазі, що наступного року воюючі сторони зможуть досягти компромісу за турецького посередництва.

Раніше міністр закордонних справ рф Сергій Лавров розкритикував Туреччину за постачання зброї Україні і він засумнівався в успіху посередницьких зусиль Туреччини.