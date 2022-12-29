Туреччина не допустить розширення вод Греції в Егейському морі

Туреччина не допустить розширення територіальних вод Греції в Егейському морі навіть на 1 милю, не те, що на 12 миль, про які заявляють в Афінах.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференції за підсумками року сьогодні, 29 грудня, в Анкарі, передає Anadolu.

Він нагадав, що парламент Туреччини ще 1995 року ухвалив чітке рішення щодо цього питання, і воно залишається чинним донині.

"Ми попереджаємо Грецію: не шукайте пригод на свою голову. Наслідки можуть виявитися вельми згубними для грецької сторони. Туреччина продовжить відстоювати свої інтереси як в Егейському, так і Середземному морях", – підкреслив міністр.

Парламент Туреччини у 1995 році ухвалив рішення, згідно з яким кваліфікуватиме розширення Грецією наявних кордонів в Егейському морі як "казус беллі".

Незважаючи на те, що сусідні країни є союзниками по НАТО, вони десятиліттями не можуть порозумітися через низку двосторонніх суперечок, у тому числі щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф і довготривалу кіпрську суперечку.

Як повідомлялося, в грудні представники Греції й Туреччини взяли участь у таємних переговорах в Брюсселі за німецького посередництва на тлі загострення двосторонніх відносин.