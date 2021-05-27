Туреччина не визнала результати виборів, проведених режимом Асада

Туреччина не визнала результати виборів президента, проведених на підконтрольних Асаду сирійських територіях.

Про це повідомляє "Укрінформ" про це йдеться в заяві МЗС Туреччини.

"Вибори, організовані сьогодні сирійським режимом, мають нелегітимний характер, який не відображає вільного волевиявлення народу. Ці вибори, проведені у вільних та несправедливих умовах, не відповідають букві та духу резолюції 2254 Ради Безпеки ООН (РБ ООН) про політичне вирішення сирійського конфлікту, а також демонструють непрозоре ставлення режиму до політичного процесу", - йдеться в заяві.

МЗС вказує, що важливим є недопущення спроб режиму отримати штучну легітимність.

"Туреччина рішуче продовжить зусилля у цьому напрямку на знак солідарності з сирійським народом", - вказує турецький МЗС.

Як відомо, Сирійці на підконтрольних режиму Башара Асада територіях цієї середи, 26 травня, взяли участь у президентських виборах, які опозиція називає фіктивними, а країни Заходу серйозно критикують.

Завдяки допомозі Ірану й Росії Асад знову контролює понад 60% території країни. Повстанці, як і раніше, утримують деякі райони на півночі та північному заході Сирії, в той час, як курди - на північному сході.

Опозиція Сирії та її західні союзники неодноразово вимагали відставки Асада як перший крок до припинення громадянської війни, що розпочалася ще у 2011 році.

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