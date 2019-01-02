Туреччина ніколи не визнає анексію Криму, - Чавушоглу

"Ми засуджуємо анексію Криму і ніколи не визнаємо її. Сьогодні ми також іще раз наголосили, що маємо волю захищати права кримських татар"

Туреччина незмінно підтримує територіальну цілісність та непорушність кордонів України, засуджує анексію Криму і ніколи не визнає її, захищала і буде захищати кримських татар.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав на спільній із главою МЗС України Павлом Клімкіним прес-конференції в Одесі, повідомляє "Укрінформ".

"Користуючись нагодою, хочу ще раз наголосити, що ми підтримуємо територіальну цілісність і непорушність кордонів України. Ми засуджуємо анексію Криму і ніколи не визнаємо її. Сьогодні ми також іще раз наголосили, що маємо волю захищати права кримських татар", - заявив Чавушоглу.

Міністр нагадав про позицію Туреччини щодо війни на Донбасі.

"Ми підтримуємо мирне вирішення ситуації на Донбасі в рамках міжнародного права й будемо продовжувати підтримувати діяльність тимчасової моніторингової місії ОБСЄ", - зазначив він.

За словами очільника турецького МЗС, на зустрічі також були обговорені проблемні питання Чорноморського та Близькосхідного регіонів, ситуація в Сирії.