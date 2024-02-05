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ПОЛІТИКА

Туреччина обговорить з росією "новий механізм" експорту українського зерна – Reuters

05 лютого 2024, 10:27
Туреччина обговорить з росією
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
У МЗС Туреччини хочуть зафіксувати "новий механізм" – незважаючи на те, що Україна сама забезпечила експорт Чорним морем.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить з російським лідером владіміром путіним "новий механізм експорту українського зерна" через Чорне море – під час візиту президента рф до Туреччини, який очікується 12 лютого. У МЗС Туреччини заявили, що зараз докладаються зусилля для пошуку "нових методів" транспортування українського зерна на світові ринки.

Про це повідомляє Reuters.

"Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, зараз ми побачили, що є можливість перейти до іншого механізму, і зараз докладаються зусилля, щоб конкретизувати цю можливість", – сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю приватному телеканалу A Haber, додавши, що Ердоган підніме це питання під час зустрічі з путіним.

Фідан уточнив, що після того, як росія у липні 2023 року вийшла з Чорноморської угоди, яка була укладена за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини, кораблі продовжили перевозити зерно. 

"Ми хочемо прояснити цю де-факто [ситуацію] за допомогою нового механізму", – сказав дипломат, не вдаючись у подробиці.

Президент росії владімір путін відвідає Туреччину найближчим часом, підтвердив Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фідан заявив державному телебаченню, що візит дає можливість обговорити "чисельні питання", передає YLE.

Фідан не назвав точний час візиту, але, за даними турецьких ЗМІ, путін прибуде до Туреччини за півтора тижні, 12 лютого.

зерноПутінЕрдоган

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