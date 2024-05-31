Туреччина очікує підтримки Угорщини щодо вступу в ЄС
Про це йшлося в ході телефонної розмови Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомив Директорат з комунікацій адміністрації Президента Туреччини.
"Побажавши успіхів Угорщині в терміновому головуванні в Європейському Союзі, президент Ердоган заявив, що підтримка Угорщини є важливою для пожвавлення процесу вступу Туреччини до Європейського Союзу", - написано в заяві.
Під час розмови Ердоган та Орбан обговорили відносини між Туреччиною та Угорщиною, регіональні і глобальні проблеми.
Восени ми також писали, що Трамп назвав Орбана "великим лідером Туреччини".