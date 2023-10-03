Туреччина передала Україні понад пів тисячі великокаліберних кулеметів – ЗМІ

У майбутньому їх планують поставити ще більше.

Турецький приватний виробник озброєнь Canik поставив в Україну сотні великокаліберних кулеметів, які можуть використовуватися як сухопутними військами, так і в поєднанні з броньованою технікою.

У майбутньому планується ще більше поставок.

Про це пише Middle East Eye.

У виданні зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення росії Анкара таємно озброювала Київ дронами, ракетами з лазерним наведенням, захисним спорядженням та броньованими автомобілями.

Із посиланням на свої джерела журналісти вказують, що у березні Україна підписала кілька контрактів із турецьким приватним виробником зброї Canik, який вже встиг поставити понад 600 кулеметів для військових.

Один із експертів в Анкарі сказав, що кожен кулемет коштує від $15 000 до $20 000, отож вартість нинішньої поставки склала близько $10 млн. Боєприпасом для кулемета є великокаліберний патрон 12,7*99 мм за стандартом НАТО. Максимально ефективна дальність стрільби становить близько 1,8 км.