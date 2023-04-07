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Туреччина переходить на власний природний газ, видобутий у Чорному морі

07 квітня 2023, 14:15
Туреччина переходить на власний природний газ, видобутий у Чорному морі
Фото: Економічна правда
Вже завершено монтаж труб, що сполучають свердловини у Чорному морі з наземною газотранспортною системою.

Туреччина з 20 квітня почне використовувати для внутрішнього споживання природний газ, видобутий на найбільшому газовому родовищі Сакар'я у Чорному морі.

Про це повідомляє місцеве видання Daily Sabah.

"З цього моменту Туреччина почне використовувати власний природний газ", – заявив президент Реджеп Ердоган у телеефірі.

За інформацією видобувної компанії Türkiye Petrolleri, вже завершено монтаж труб, що сполучають свердловини у Чорному морі з наземною газотранспортною системою.

Туреччина розпочала підготовку до експлуатації родовища Сакар'я влітку 2020 року.

"Запаси родовища оцінювалися в 320 млрд кубометрів і це лише маленька частка від того, що ми ще знайдемо там незабаром", – заявляв на той час Ердоган.

У грудні минулого року Ердоган оголосив, що бурове судно Fatih виявило додаткові 58 млрд кубометрів запасів газу на родовищі на глибині трьох кілометрів. За його словами, запаси природного газу Туреччини в Чорному морі оцінюються в 710 млрд кубометрів на суму $1 трлн.

Очікується, що на початковому етапі з Чорного моря транспортуватиметься близько 10 млн кубометрів газу на добу. Надалі пропускну здатність буде збільшено до 40 млн кубометрів на добу.

Туреччина задовольняє потреби в енергоресурсах переважно шляхом імпорту.

Річне споживання газу в країні зросло з 48 млрд кубометрів у 2020 році до рекордних 60 млрд кубометрів торік.

Туреччина планувала розпочати закачування газу з Чорного моря до національної ГТС до кінця березня. Планам завадив катастрофічний землетрус на початку лютого. Тисячі співробітників, які працювали над проєктом з транспортування газу на берег, були змушені залишити робочі місця, щоб подбати про своїх родичів, які постраждали від землетрусів.

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