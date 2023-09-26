Туреччина підтримає вступ Швеції до НАТО в обмін на F-16 – Ердоган

Туреччина надіслала запит до США на закупівлю літаків F-16, а також запчастин.

Парламент Туреччини виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента США Джо Байдена дозволить продати Анкарі винищувачі F-16.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Reuters.

"Якщо вони [США] виконають свої обіцянки, наш парламент також дотримається своєї обіцянки. За парламентом Туреччини буде останнє слово щодо членства Швеції в НАТО", — сказав він.

У січні видання The Wall Street Journal писало, що президент США Джо Байден планує зробити прийняття Туреччиною заявки Фінляндії та Швеції умовою для продажу винищувачів.

Однак проти угоди виступав голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США, демократ Боб Менендес. Він звинувачував Ердогана в авторитарності і стверджував, що Сполучені Штати не повинні продавати Туреччині зброю. Агентство Reuters тоді повідмляло, що Байден навряд чи просуватиме продаж винищувача F-16 Туреччині, доки Менендес продовжує виступати проти угоди.

Туреччина надіслала запит до США на закупівлю літаків F-16, а також запчастин. Угода передбачає придбання 40 нових та модернізацію 79 старих літаків, які мають турецькі повітряні сили.