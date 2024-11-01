Туреччина планує буріння сотень свердловин у 2025 році

Внутрішній видобуток нафти у Туреччині прискорився.

Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку.

Про це пише Anadolu Ajansı.

Згідно з заявою міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслана Байрактара, до 2025 року країна планує провести бурові роботи на 270 нових свердловинах з видобутку нафти та природного газу.

Ці плани відображають прагнення Анкари до самозабезпечення енергоресурсами, особливо за умов високої волатильності на світовому енергетичному ринку.