Туреччина планує буріння сотень свердловин у 2025 році
01 листопада 2024, 10:57
Внутрішній видобуток нафти у Туреччині прискорився.
Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку.
Про це пише Anadolu Ajansı.
Згідно з заявою міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслана Байрактара, до 2025 року країна планує провести бурові роботи на 270 нових свердловинах з видобутку нафти та природного газу.
Ці плани відображають прагнення Анкари до самозабезпечення енергоресурсами, особливо за умов високої волатильності на світовому енергетичному ринку.
В останні роки Туреччина посилила інвестиції у розвідку та видобуток, відкриваючи нові можливості як на суші, так і у прибережних районах Чорного та Середземного морів. Особлива увага приділяється акваторії Чорного моря, де Туреччина вже зробила певні відкриття газових родовищ, у тому числі одне з найбільших родовищ історії країни "Сакар'я".
Уряд країни розраховує, що зростання внутрішнього виробництва не лише знизить витрати на імпорт, який виріс останнім часом, але й забезпечить стабільність цін для населення та бізнесу. Найближчим часом залучатимуться інвестиції для покращення інфраструктури, будівництва трубопроводів та розробки технологій, необхідних для ефективного буріння та видобутку ресурсів на глибині.