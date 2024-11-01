Туреччина планує новий закон про "іноагентів" – Bloomberg

Двозначність формулювань документа викликає побоювання, що таким чином влада хоче обмежити свободу слова.

У Туреччині хочуть запровадити новий закон про "іноагентів". Громадянське суспільство та медіагрупи побоюються, що його використають для придушення інакомислення.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, закон буде спрямований проти тих, хто працює проти "безпеки держави або її внутрішніх чи зовнішніх політичних інтересів" від імені іншої країни чи іноземної організації. Покарання за це може становити до семи років в'язниці, відповідно до законопроєкту, з яким ознайомились журналісти.

Зазначається, що закон є частиною пакета, запропонованого "Партією справедливості та розвитку" турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана. Документ нагадує закон про "іноагентів", нещодавно ухвалений у Грузії. Схоже законодавство є і в росії.

"Це дуже серйозний авторитарний закон. Визначення злочину через розпливчасті вирази прокладає шлях до покарання всіх незгодних", — заявив депутат від опозиційної "Республіканської народної партії" (CHP) Інан Акгун Альп.

Журналісти вказують, що турецька влада останніми роками обмежила свободу слова в країні за допомогою ряду законів, а тисячі людей були арештовані або викликані до суду за звинуваченнями в образі президента. Так, два роки тому Туреччина ухвалила закон про "дезінформацію". За ним поширення неправдивої інформації про безпеку, громадський порядок або загальний добробут країни може призвести до тюремного покарання строком до трьох років.