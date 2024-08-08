Туреччина планує створити власну систему ППО "Сталевий купол"

Проєктом будуть керувати державні оборонні компанії.

Стамбул планує створити власну протиракетну систему під назвою "Сталевий купол"

Про це заявив глава Агентства оборонної промисловості Туреччини Халук Горгун, повідомляє Barron`s, посилаючись на агенство AFP.

"Наш національний проєкт "Сталевий купол" дозволить нам об’єднати наші системи протиповітряної оборони, наші датчики та наше озброєння в єдину систему", – заявив Горгун.

Проєктом керуватимуть державні оборонні компанії: Aselsan, Roketsan та MKE і громадська дослідницька група Tubitak Sage.

"Сталевий купол" повинен стати парасолькою, яка покриватиме повітряний простір Туреччини і реагуватиме на загрози "від найнижчих до найвищих висот", а також на короткій та дальній дистанціях, розповів турецький телеканал TRT Haber.

В SSB додаткових деталей щодо функціонування нової системи ППО не надали.