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Туреччина почала дотримуватися санкцій проти росії – Bloomberg

06 березня 2024, 20:13
Туреччина почала дотримуватися санкцій проти росії – Bloomberg
Фото: aa.com.tr
Анкарі все важче підтримувати зв'язки із США та рф через російську агресію в Україні.

Заради покращення військових відносин із США Туреччина почала частково дотримуватися фінансових санкцій проти рф.

Про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан має намір зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні у четвер, лише через кілька днів після прийому представника рф Сергія Лаврова в Туреччині.

Йому дедалі важче балансувати, підтримуючи зв'язки з двома протиборчими країнами, які перебувають у конфлікті, зокрема, через вторгнення рф на Україну.

Очікується, що Фідан обговорить скасування санкцій США, спрямованих проти оборонної промисловості Туреччини у зв'язку з придбанням нею сучасної російської системи протиракетної оборони С-400. У НАТО побоюються, що вона може становити загрозу для бойових літаків-невидимок п'ятого покоління F-35.

Водночас Туреччину виключили з програми винищувачів F-35, і Фідан може спробувати домовитися про відшкодування 1,4 мільярда доларів, які Туреччина раніше вклала в цю ініціативу.

Однак після схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО, США підписали продаж Анкарі військових літаків F-16, ракет і бомб американського виробництва на суму 23 мільярди доларів, що стало поштовхом до військових відносин між давніми союзниками.

Як пише Bloomberg, Туреччина є важливим партнером США на Близькому Сході. Авіабази країни, зокрема Інджирлік, де знаходяться ядерні боєголовки США, використовувалися для шпигування за росією під час холодної війни, авіаударів проти Ісламської держави в Сирії та для транспортування постачання для військ США в Афганістані та Іраку.

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