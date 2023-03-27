Туреччина почала оснащення морської піхоти БТР-амфібіями

Туреччина почала оснащувати морську піхоту бронетранспортерами-амфібіями власного виробництва Zaha.

Про це сказав голова директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаіл Демір.

Написав в своєму Twitter.

"Ми розпочали постачання плавучих бронетранспортерів ZAHA, які забезпечать значну перевагу нашим морським піхотинцям у бою", - затвіттив він.

Демір наголосив, що Туреччина є однією з двох країн у світі, які виробляють такі бронетранспортери.

Програму створення БТР-амфібії ZAHA країна почала навесні 2017 року. Офіційно представили її у травні 2019-го на виставці IDEF у Стамбулі. Випробування стартували у 2021 році.