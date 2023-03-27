Туреччина почала оснащення морської піхоти БТР-амфібіями
Про це сказав голова директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаіл Демір.
Написав в своєму Twitter.
"Ми розпочали постачання плавучих бронетранспортерів ZAHA, які забезпечать значну перевагу нашим морським піхотинцям у бою", - затвіттив він.
Демір наголосив, що Туреччина є однією з двох країн у світі, які виробляють такі бронетранспортери.
Програму створення БТР-амфібії ZAHA країна почала навесні 2017 року. Офіційно представили її у травні 2019-го на виставці IDEF у Стамбулі. Випробування стартували у 2021 році.