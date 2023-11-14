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ПОЛІТИКА

Туреччина подала позов до МКС проти Нетаньягу

14 листопада 2023, 20:59
Туреччина подала позов до МКС проти Нетаньягу
Фото:politeka.net
Загалом позов складається з 23 сторінок і подали його до МКС за допомогою Міністерства юстиції Туреччини.

Турецькі правозахисники та колишній депутат від правлячої партії подали позов проти прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Міністерства юстиції для подальшого направлення у Міжнародний кримінальний суд.

 Про це повідомив правозахисник Метін Кюлюнк у соцмережі Х 14 листопада.

Нетаньягу звинувачують у "геноциді та злочинах проти людяності" у Секторі Газа.

Судовий позов, який налічує 23 сторінки, передано до офісу з комунікацій Міністерства юстиції з метою відправлення до Міжнародного кримінального суду.

На сайті МКС на даний час немає інформації про цей позов.

Нагадаємо, 7 жовтня палестинське радикальне угрупування Хамас, що базується в Газі, напало на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію проти Хамас. Кількість жертв нападу в Ізраїлі досягла 1400 осіб, у Газі заявляють про понад 11 000 вбитих.

ТуреччинаМКСНетаньяхуХамас: Ізраїль

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