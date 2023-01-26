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ПОЛІТИКА

Туреччина поставить Україні плавучі електростанції

26 січня 2023, 14:36
Туреччина поставить Україні плавучі електростанції
Фото: Слово і Діло
Турецька компанія Karpowership підписала меморандум про намір поставити в Україну плавучі електростанції потужністю 500 МВт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як стверджують у компанії, електростанції зможуть забезпечити потреби в електроенергії 1 млн. домогосподарств.

Планується, що плавучі електростанції розмістять у портах Молдови та Румунії і подача електроенергії в українські мережі йтиме через ці країни. Наразі готуються переговори з цими країнами щодо реалізації цього рішення.

Очікується, що ТЕС потужністю 500 мегават почнуть оперативно постачати електроенергію до розподільчої мережі України.

"Плавучі електростанції пропонують швидкі, надійні та гнучкі вирішення проблем з електрикою, і ми готові підтримати Україну в цьому якнайшвидше", - заявила представник компанії Karpowership Зейнеп Харезі.

Раніше ми писали, що турецька компанія Karpowership, яка володіє флотом енергетичних барж, вела переговори про відправку плавучих ТЕС в Україну для постачання електроенергії.

Туреччинаплавучі електростанції

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