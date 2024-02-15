Туреччина продовжує шукати посередництва між росією та Україною – Ердоган

путін нібито надсилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України і почати переговори.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність виступити посередником між Україною і рф для встановлення "справедливого" миру між двома країнами.

Про це повідомляє APA.

"Ми неодноразово зводили разом сторони в Туреччині. Ми можемо зробити це знову і відкрити двері до миру через управління процесом, орієнтоване на рішення, вільне від зовнішнього впливу", - заявив Ердоган.

При цьому він додав, що продовжує зусилля для мирних переговорів між лідерами країн.

"Під час наших зустрічей і з президентом путіним, і з президентом Зеленським ми продовжуємо наші зусилля в цьому напрямку", - підкреслив Ердоган.

У грудні американське видання The New York Times повідомило з посиланням на джерела, що російський диктатор путін нібито надсилає "сигнали" Заходу про бажання заморозити війну проти України і почати переговори.

У публікації йшлося, що за словами двох близьких до кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали путін також посилав роком раніше - восени 2022 року.