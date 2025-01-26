Туреччина пропонує розширити газовий коридор для Європи

Даний крок робиться в той час, коли країни-члени Євросоюзу, такі як Угорщина і Словаччина, шукають альтернативи російському газу.

Туреччина докладає дипломатичних зусиль, щоб відновити енергетичні переговори з ЄС. Країна розглядає перспективу стати великим постачальником природного газу після того, як попередні переговори було зірвано через напруженість із Кіпром.

Про це повідомляє Politico.

Так, у неділю під час інтерв'ю виданню посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі заявив, що енергетичне співробітництво посідатиме центральне місце на порядку денному в рамках запланованого потепління відносин, що охоплюватиме торговельні переговори й політичну співпрацю щодо воєн у Східній Європі та на Близькому Сході.

Даний крок робиться в той час, коли країни-члени Євросоюзу, такі як Угорщина і Словаччина, шукають альтернативи російському газу після того, як 1 січня закінчився термін дії транзитної угоди, яка дозволяла їм імпортувати поставки через Україну.

"У нас є Південний газовий коридор. У нас є 18 млрд кубометрів газу, здебільшого з Азербайджану - і ми можемо легко розширити його, з'єднавши із середземноморським газом. Наша роль там, наш потенціал там", - заявив Каймакчі.

Раніше, у 2019 році, переговори на вищому рівні щодо торгівлі енергоносіями між Туреччиною та ЄС були припинені. Лідери блоку тоді заявили, що "наразі" жодних зустрічей проводитися не буде через суперечку між Анкарою і Кіпром щодо прав на буріння газових свердловин у Середземному морі.

Згідно із заявою Європейської ради, турецькі компанії мали намір видобувати викопне паливо "в територіальних водах Кіпру". Кіпр і Локація також сподівалися розробляти прибуткові природні ресурси, але зіткнулося з протидією з боку Туреччини.

"Не дивлячись на цей потенціал, енергетичний діалог ЄС-Туреччина заблокований через рішення, ухвалені у 2019 році. Ми розглядає це як ситуацію програшу. Туреччина - одна з трьох-чотирьох основних артерій - використовувати її чи ні - вирішувати ЄС", - сказав виданню турецький посол у ЄС.

Він також додав, що тільки Кіпр зараз залишається противником відновлення діалогу з цього питання.

"Можливо, їм не потрібно багато енергії в сонячному Середземномор'ї, але більшість країн-членів (ЄС - ред.) кажуть, що їм потрібно більше енергії, більше диверсифікації. Тож це буде тільки тривати", - резюмував Каймакчі.

Нагадаємо, що починаючи з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу в Європу.