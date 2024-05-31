Туреччина проти, щоб НАТО брало участь у війні в Україні – Le Monde

Стамбул відмовляється від "участі" Альянсу у війні в Україні.

Про це пише французька газета Le Monde.

"Ми підтримуємо продовження допомоги Україні та здатність України забезпечувати стримування, але ми не хочемо, щоб НАТО брала участь у цій війні", - заявив глава турецької дипломатії в п’ятницю наприкінці неформальної зустрічі глав дипломатії Альянсу в Празі.

На думку турецьких політиків, це може призвести до регіонального розширення конфлікту та ще більших криз.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після неформальної зустрічі глав дипломатії Північноатлантичного Альянсу в Празі. За його словами, для Анкари підтримка України в гарантуванні її територіальної цілісності та звільненні територій - це одне, а участь НАТО у війні - зовсім інше.

"Ми підтримуємо продовження допомоги Україні і здатність України забезпечити стримування, але ми не хочемо, щоб НАТО брало участь у цій війні", - сказав міністр.