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Туреччина проти, щоб НАТО брало участь у війні в Україні – Le Monde

31 травня 2024, 21:19
Туреччина проти, щоб НАТО брало участь у війні в Україні – Le Monde
Фото: unian.ua
Стамбул відмовляється від "участі" Альянсу у війні в Україні.

Про це пише французька газета Le Monde.

"Ми підтримуємо продовження допомоги Україні та здатність України забезпечувати стримування, але ми не хочемо, щоб НАТО брала участь у цій війні", - заявив глава турецької дипломатії в п’ятницю наприкінці неформальної зустрічі глав дипломатії Альянсу в Празі.

На думку турецьких політиків, це може призвести до регіонального розширення конфлікту та ще більших криз. 

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після неформальної зустрічі глав дипломатії Північноатлантичного Альянсу в Празі. За його словами, для Анкари підтримка України в гарантуванні її територіальної цілісності та звільненні територій - це одне, а участь НАТО у війні - зовсім інше. 

"Ми підтримуємо продовження допомоги Україні і здатність України забезпечити стримування, але ми не хочемо, щоб НАТО брало участь у цій війні", - сказав міністр.

 
ТуреччинаНАТО

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