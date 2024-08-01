Туреччина проти співпраці НАТО з Ізраїлем через ескалацію в Газі

Туреччина також розкритикувала багатьох західних союзників за їхню підтримку Ізраїля.

Туреччина заблокувала співпрацю між НАТО та Ізраїлем з жовтня через війну в Газі й заявила, що Альянс не повинен взаємодіяти з Ізраїлем як з партнером, доки не закінчиться конфлікт, повідомили джерела, знайомі з процесом. Ізраїль має статус партнера НАТО і розвиває тісні відносини з військовим Альянсом і деякими його членами, зокрема, зі своїм найбільшим союзником — Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Reuters.

До початку наступу Ізраїля в Газі, спричиненого атаками палестинської бойової групи Хамас 7 жовтня, Туреччина працювала над налагодженням своїх довготривалих напружених відносин з Ізраїлем.

Відтоді Анкара жорстко критикує операцію Ізраїля в Газі, яку вона називає геноцидом, і припинила всю двосторонню торгівлю з країною. Вона також розкритикувала багатьох західних союзників за їхню підтримку Ізраїля.

Джерела також повідомили, що Туреччина наклала вето на всю взаємодію НАТО з Ізраїлем з жовтня, включаючи спільні зустрічі й навчання, розглядаючи "масове вбивство" Ізраїлем палестинців в Газі як порушення основоположних принципів НАТО. Джерела додали, що Туреччина підтримуватиме цю заборону і не дозволить Ізраїлю продовжувати або просувати свою взаємодію з НАТО, поки не буде завершено конфлікт, оскільки вона вважає, що дії Ізраїля в Газі порушують міжнародне право.