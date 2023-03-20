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Туреччина припиняє транзит санкційних товарів до росії – Reuters

20 березня 2023, 17:48
Туреччина припиняє транзит санкційних товарів до росії – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Після року повномасштабної російсько-української війни Туреччина цього місяця нарешті припинила транзит товарів до рф, які перебувають під санкціями.

Цю інформацію підтвердив голова Стамбульської асоціації експортерів чорних і кольорових металів Четін Теджделіоглу.

Таке рішення було прийнято після посилення тиску з боку США та Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

"Уряд Туреччини передав компаніям список заборонених іноземних товарів і наказав їм не перевозити їх до росії з 1 березня", – пише агентство, посилаючись на турецького чиновника.

Як зазначив Теджделіоглу, враховуючи серйозні попередження від західних урядів, це була "можливість" уникнути конфронтації з ЄС, на який припадає половина турецького експорту в рамках спільного митного союзу.

"Був перелік обмежень на реекспорт із зон вільної торгівлі в росію, починаючи з березня, і була дана вказівка", – заявив він.

Четін Теджделіоглу зауважив, що товари, які вироблені в Туреччині, навіть із комплектуючими з інших країн, все одно можуть поставлятися в росію без обмежень.

"Нові обмеження Туреччини змусили російських імпортерів шукати альтернативних постачальників у Казахстані та інших країнах, не звертаючи уваги на вартість", – підсумував голова Стамбульської асоціації експортерів чорних і кольорових металів.

Також представник Європейського Союзу повідомив Reuters, що Анкара надала Європейській комісії усні запевнення, що з 1 березня товари не будуть проходити транзитом до росії, якщо на них поширюються санкції ЄС, США чи Великої Британії та експортний контроль.

Але Міністерство торгівлі Туреччини відмовилося від коментарів.

РосіяТуреччинатранзит

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