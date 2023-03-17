Туреччина припинила обслуговувати літаки виробництва США, що належать рф та білорусі

Рішення було прийнято відповідно до листа Управління промисловості та безпеки щодо практики експорту Міністерства торгівлі США.

Міністерство митниці і торгівлі Туреччини заборонило технічне обслуговування літаків американського походження, якщо вони пов’язані з рф та білоруссю.

Про це повідомляє AirportHaber.

"Згідно з прийнятим рішенням, з 14 березня було припинено надання різноманітних послуг літакам, виробленим у США та перебуваючим під російсько-білоруським контролем", - йдеться у повідомленні.

Відтепер у Туреччині заборонені дозаправка та супутні послуги для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, виготовлених у будь-якій іноземній країні та містять понад 25% сировини американського походження, якщо вони прямують до росії та білорусі.