Туреччина припинила обслуговувати літаки виробництва США, що належать рф та білорусі
Міністерство митниці і торгівлі Туреччини заборонило технічне обслуговування літаків американського походження, якщо вони пов’язані з рф та білоруссю.
Про це повідомляє AirportHaber.
"Згідно з прийнятим рішенням, з 14 березня було припинено надання різноманітних послуг літакам, виробленим у США та перебуваючим під російсько-білоруським контролем", - йдеться у повідомленні.
Відтепер у Туреччині заборонені дозаправка та супутні послуги для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, виготовлених у будь-якій іноземній країні та містять понад 25% сировини американського походження, якщо вони прямують до росії та білорусі.