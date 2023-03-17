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Туреччина припинила обслуговувати літаки виробництва США, що належать рф та білорусі

17 березня 2023, 10:12
Туреччина припинила обслуговувати літаки виробництва США, що належать рф та білорусі
Стоп росія
Рішення було прийнято відповідно до листа Управління промисловості та безпеки щодо практики експорту Міністерства торгівлі США.

Міністерство митниці і торгівлі Туреччини заборонило технічне обслуговування літаків американського походження, якщо вони пов’язані з рф та білоруссю.

Про це повідомляє AirportHaber.

"Згідно з прийнятим рішенням, з 14 березня було припинено надання різноманітних послуг літакам, виробленим у США та перебуваючим під російсько-білоруським контролем", - йдеться у повідомленні.

Відтепер у Туреччині заборонені дозаправка та супутні послуги для приватних, вантажних, комерційних, чартерних літаків або літаків, виготовлених у будь-якій іноземній країні та містять понад 25% сировини американського походження, якщо вони прямують до росії та білорусі.  

ТуреччинаБілорусьРФлітакивійна в Україні

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