Туреччина прийме наступну зустріч союзників для обговорення миру в Україні – Bloomberg

росія не запрошена.

Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з нацбезпеки, які працюють над підтримкою українського "мирного саміту".

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зустріч планують провести в кінці жовтня в Стамбулі.

Це буде наступна зустріч такого ж формату, які вже відбувалися в Данії у червні та в Саудівській Аравії у серпні. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення міцного миру в Україні.

За даними видання, очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, у тому числі представників США. Білий дім не визначив, хто саме братиме участь. При цьому відомо, що рф на зустріч не запросили.

На порядку денному зустрічі в Стамбулі – мирний план президента України Володимира Зеленського та його зусилля провести цього року глобальний саміт. У виданні зазначили, що ця зустріч відбувається на фоні українського контрнаступу. Водночас зараз зросли занепокоєння щодо політичної підтримки в США продовження допомоги після того, як фінансування було виключено з проміжного бюджетного плану, ухваленого на вихідних.