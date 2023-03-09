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ПОЛІТИКА

Туреччина раптово зупинила транзит санкційних товарів до росії

09 березня 2023, 21:59
Туреччина раптово зупинила транзит санкційних товарів до росії
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На російському ринку ці обставини пов'язують з нещодавнім візитом у Туреччину держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Туреччина зненацька почала блокувати оформлення санкційних вантажів до рф.

Пише росзмі коммерсант

Учасники ринку терміново шукають альтернативні шляхи ввезення під санкційних товарів до росії: 

"Ще вчора ми почали отримувати повідомлення від агентів про те, що скасовуються раніше узгоджені букінги вильотів. Сказали, що причина полягає в тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до Росії. Учора ввечері почали отримувати листи про те, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів нетурецького походження. Сьогодні вранці ще раз спробували оформити, але система дійсно все блокує", –  скаржиться гендиректор однієї з рф логістичних компаній георгій властопуло.

Низка співрозмовників бачать зв'язок між зупинкою транзиту санкційних вантажів і недавнім візитом у Туреччину держсекретаря США Ентоні Блінкена.

На думку видання, тиск також відчувають Об'єднані Арабські Емірати, які постачають електроніку в росію.

РосіяТуреччинатранзит

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