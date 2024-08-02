Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною

Очікується, що ЗВТ збільшить обсяги торгівлі до 10 мільярдів доларів за короткий період.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив угоду про вільну торгівлю з Україною. Також ратифіковані всі додатки до неї.

Про це пише Hurriyet Daily News та Юлія Свириденко у фейсбуці.

Угоду було підписали ще 3 лютого 2022 року.

Напепедодні до Туреччини із візитом прибула перша віце-прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Під час зустрічі із нею міністр торгівлі туреччини Омер Болат повідомив, що обсяг двосторонньої торгівлі Туреччини та України у 2023 році становив $7,3 млрд.

Очікується, що ЗВТ збільшить обсяги до 10 мільярдів доларів за короткий період.

Болат зазначив, що Туреччина та Україна продовжуватимуть зміцнювати співпрацю та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.

Зокрема, турецькі компанії братимуть активну участь у реалізації турецько-української робочої групи з відновлення України, яку створили в Стамбулі в січні цього року.

За словами Юлії Свириденко, завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об’єднає всі чорноморські країни, за винятком росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.

Вона зазначила, що Туреччина фактично стала хабом для постачання українського зерна в інші країни.

Основними сферами торгівлі між двома країнами є металургія, машинобудування, енергетика, автомобілебудування та зерно.