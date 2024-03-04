Туреччина скоротила експорт товарів до росії на третину
Про це пише Укрінформ з посиланням на дані, оприлюднені Міністерством торгівлі Туреччини на своєму сайті.
Але росія входить у десятку країн турецького експорту.
Вона на 8-му місці після ФРН, США, Італії, Іраку, Британії, Франції, Іспанії.
За два місяці турецький експорт в росію становив 1 млрд 298 млн, а за аналогічний період минулого року - 2 млрд 49 млн доларів.
Це показує зниження на 36,6%.
Цього року на кремль припадає 3,2% турецького експорту.
А от Україна входить у двадцятку країн по експорту в Туреччину.
Натомість в 2023 році Туреччина експортувала в Україну товарів на суму 3 млрд 442 млн доларів.
Частка України в турецькому експорті за минулий рік - 1,3%, за два місяці поточного року показник аналогічний. За даними ЗМІ, в кінці минулого року на різке скорочення торгівлі між Туреччиною і росією вплинула загроза застосування американских санкцій.