Туреччина сподівається, що росія конструктивно відреагує на ідею про припинення вогню – Ердоган

Ердоган підкреслив, що Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з росією на 30 днів.

Туреччина хоче побачити конструктивну реакцію росії на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Україною.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Le Figaro.

Ердоган підкреслив, що Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з росією на 30 днів.

"Тепер ми сподіваємося, що росія відповість конструктивно", - зазначив турецький президент на спільній пресконференції в Анкарі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Нагадаємо, США вчора, 11 березня, запропонували Україні почати тимчасово перемир'я з росією. Воно має тривати 30 днів. Українські чиновники погодилися на таку ініціативу. Але невідомо, як відреагує росія.