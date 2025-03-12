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Туреччина сподівається, що росія конструктивно відреагує на ідею про припинення вогню – Ердоган

12 березня 2025, 21:07
Туреччина сподівається, що росія конструктивно відреагує на ідею про припинення вогню – Ердоган
Фото: Прямий
Ердоган підкреслив, що Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з росією на 30 днів.
Туреччина хоче побачити конструктивну реакцію росії на пропозицію США про 30-денне припинення вогню з Україною.
 
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Le Figaro.
 
Ердоган підкреслив, що Туреччина вважає позитивною і важливою згоду України припинити вогонь з росією на 30 днів.
 
"Тепер ми сподіваємося, що росія відповість конструктивно", - зазначив турецький президент на спільній пресконференції в Анкарі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
 
Нагадаємо, США вчора, 11 березня, запропонували Україні почати тимчасово перемир'я з росією. Воно має тривати 30 днів. Українські чиновники погодилися на таку ініціативу. Але невідомо, як відреагує росія.
війна в Україніросія окупантиЕрдоган

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