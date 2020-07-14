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Туреччина та Британія наблизилися до підписання угоди про ЗВТ

Угода про ЗВТ між країнами стане можливою після завершення "перехідного періоду" після Brexit
Британія є другим найбільшим торговельним партнером Туреччини після Німеччини, тож угода про ЗВТ дуже цікавить турецький бізнес, зокрема, автомобільну й текстильну галузь та виробників побутової техніки.
Туреччина та Британія наблизилися до підписання угоди про ЗВТ Фото: з вільних джерел

Туреччина та Британія наблизилися до підписання угоди про зону вільної торгівлі, що охопить промислові товари, продукти сільського господарства та сферу послуг.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times, про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

За його словами, розбіжностей у баченні щодо угоди фактично немає і потрібно фіналізувати лише незначні деталі.

Британія є другим найбільшим торговельним партнером Туреччини після Німеччини, тож угода про ЗВТ дуже цікавить турецький бізнес, зокрема, автомобільну й текстильну галузь та виробників побутової техніки.

За даними британського Офісу національної статистики, товарооборот між країнами торік досягнув 18,8 млрд фунтів стерлінгів, з яких 7,9 млрд - експорт з Британії до Туреччини і 10,9 млрд - турецький імпорт до Британії.

Угода про ЗВТ між країнами стане можливою після завершення "перехідного періоду" після Brexit.

"Ми вже домовилися з Британією, що після Brexit нарощуватимемо нашу двосторонню торгівлю, прагнучи досягти товарообороту у 20 млрд доларів", - зазначив Мевлют Чавушоглу.

Також Анкара сподівається на окрему угоду щодо імміграції, яка б дозволила громадянам Туреччини, котрі ще не мають посвідки на проживання, отримати спеціальний статус після того, як у Британії завершиться транзитний період після Brexit.

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14 07 2020 15:08
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