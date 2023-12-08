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Туреччина та Греція підписали декларацію про поліпшення відносин

08 грудня 2023, 09:33
Туреччина та Греція підписали декларацію про поліпшення відносин
Фото: Прямий
Ердоган назвав переговори плідними та запросив Міцотакіса відвідати Туреччину.

Греція та Туреччина мають намір зміцнити взаємну довіру та поліпшити напружені двосторонні відносини.

Про це домовилися премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та президент Туреччини Реджеп Ердоган на зустрічі в Афінах, повідомляє "Німецька хвиля" .

Грецькі та турецькі міністри, які брали участь у переговорах, домовилися спільно розвивати туризм, торгівлю, енергетику, а також технології, освіту та разом розвʼязувати міграційні питання. Сторони прагнутимуть подвоєння торговельного обороту впродовж пʼяти років до 10 млрд доларів (9,3 млрд євро).

Турецькі громадяни матимуть змогу отримувати візи за спрощеною процедурою, щоб відпочивати на 10 грецьких островах. Для цього Греція одержала дозвіл у Єврокомісії.

Розбіжності між двома країнами залишаються, особливо щодо Кіпру. Ердоган заявив, що виступає за справедливе розвʼязання кіпрського питання, "засноване на реаліях острова".

ГреціяТуреччинаЕрдоганвійна в Україніросія окупанти

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