Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Туреччина та Угорщина готуються до президентства Трампа – Politico

12 липня 2024, 14:07
Туреччина та Угорщина готуються до президентства Трампа – Politico
Обидві країни підтримують стосунки з росією та проводять зовнішню політику, яка часто суперечить пріоритетам НАТО.

На перший погляд, Туреччина та Угорщина є повноправними членами НАТО. Угорщина витрачає 2,1% ВВП на оборону, що перевищує цільовий показник Альянсу й модернізує свою армію. Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО після американської. Але ані прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ані президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не є надійними партнерами для решти країн-членів Альянсу. Пара популістів — один з яких захищає християнські цінності, а інший дедалі більше схиляється до ісламізму — мають ширші спільні інтереси.

Про це повідомляє Politico.

Обидві країни намагаються загравати з росією, ухиляються від підтримки України й проводять зовнішню політику, яка часто суперечить пріоритетам НАТО. Вони прагнуть, щоб НАТО був суто оборонним альянсом — іншими словами, щоб він не втручався у війну в Україні. Вони також готуються до можливої зміни уряду в Сполучених Штатах і намагаються зблизитися з Дональдом Трампом.

Орбан використав саміт НАТО як останню платформу для просування своєї самопроголошеної "мирної" місії — спроби припинити війну в Україні на умовах, встановлених російським лідером владіміром путіним. Угорщина також була єдиною країною НАТО, яка відмовилася від участі в новій місії Альянсу на підтримку України, яка координуватиме передачу західних озброєнь і навчання українських солдатів.

Натомість Туреччина створила проблеми з декларацією саміту НАТО, яка була оприлюднена ввечері 10 липня. В заяві НАТО йдеться про те, що Альянс "визнає цінність сильнішої й більш дієздатної європейської оборони, яка робить позитивний внесок у трансатлантичну і глобальну безпеку, доповнює НАТО і є оперативно сумісною з нею". Така позиція НАТО не сподобалась президенту Туреччини Ердогану.

Західні дипломати в НАТО вже кілька років спостерігають за відносинами між Анкарою і Будапештом. Найбільший головний біль для більшості союзників по НАТО виник, коли обидві країни повільно розглядали заявку Швеції на вступ до НАТО — подану в 2022 році і схвалену лише через понад 600 днів.

Хоча й Орбан, і Ердоган розірвали зв'язки з іншими членами Альянсу і зустрічалися з путіним, їхні позиції щодо України не зовсім збігаються.

Угорський лідер намагається підірвати роль НАТО щодо України й повторює тези путіна про війну, заявляючи, що Україна не зможе встояти проти переважаючих сил Росії. Угорщина також не має наміру слідувати за рештою країн ЄС у припиненні закупівель російського природного газу. Туреччина заявила про свою підтримку "територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України" і постачає Києву зброю, водночас підтримуючи жваві торговельні відносини з росією, включаючи великі обсяги закупівель газу.

Попри те, що політика Угорщини різко розходиться з політикою решти країн НАТО, Альянс залишається головним зовнішньополітичним пріоритетом для обох країн. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у США зустрівся з екс-президентом Штатів Дональдом Трампом. Сторони під час бесіди обговорила можливості миру в Україні, проти якої рф веде війну.

Вибори СШАТрампТуреччинаУгорщина

Останні матеріали

Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється