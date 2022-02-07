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Туреччина та Вірменія частково відкриють кордон

Кордон між країнами з 1993 року
Міністерство закордонних справ Туреччини оголосило в п’ятницю, що уряди Туреччини та Вірменії погодилися дозволити громадянам інших країн — але ще не власних — перетинати кордон між двома країнами.
Туреччина та Вірменія частково відкриють кордон Фото: EPA/UPG

Їхній спільний кордон був закритий з 1993 року, коли Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Єреван та Анкара заявили, що план дозволити громадянам третіх країн перетинати кордон "якнайшвидше" розглядається як наступний крок до остаточної "повної нормалізації" між двома сусідами.

В МЗС Туреччини також заявило, що дві країни також дозволять пряму повітряну торгівлю вантажами між собою якомога швидше.

Цей крок стався після відновлення дипломатичних відносин між Анкарою та Єреваном у грудні минулого року, після чого відбулися переговори між спеціальними представниками двох країн у січні, спрямовані на повне відновлення зв’язків.

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02 07 2022 12:13
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