ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство закордонних справ Туреччини оголосило в п’ятницю, що уряди Туреччини та Вірменії погодилися дозволити громадянам інших країн — але ще не власних — перетинати кордон між двома країнами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина та Вірменія частково відкриють кордон
Кордон між країнами з 1993 року
Фото: EPA/UPG
Їхній спільний кордон був закритий з 1993 року, коли Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.
Єреван та Анкара заявили, що план дозволити громадянам третіх країн перетинати кордон "якнайшвидше" розглядається як наступний крок до остаточної "повної нормалізації" між двома сусідами.
В МЗС Туреччини також заявило, що дві країни також дозволять пряму повітряну торгівлю вантажами між собою якомога швидше.
Цей крок стався після відновлення дипломатичних відносин між Анкарою та Єреваном у грудні минулого року, після чого відбулися переговори між спеціальними представниками двох країн у січні, спрямовані на повне відновлення зв’язків.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 07 2022 12:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО До Києва прибула нова очільниця МЗС Франції. Вона вже відвідала Бучу
- ВІДЕО У Твері згорів інститут, що розробляв ракети для армії рф
- ФОТО На честь королеви Єлизавети ІІ створили ляльку Барбі
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі