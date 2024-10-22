Туреччина таємно припинила постачати рф американські товари військового призначення – FT

Міністерство торгівлі Туреччини і Дмитро Пєсков, речник російського диктатора путіна, не відповіли на запити про коментарі.

Туреччина таємно заборонила експорт до росії американських товарів військового призначення. Сталося це після того, як Вашингтон попередив Анкару про наслідки, якщо вона не припинить торгівлю.

Про це пише Financial Times.

За словами трьох джерел видання, безпосередньо обізнаних з цим питанням, протягом останніх тижнів Туреччина скоригувала свою митну систему таким чином, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження до росії. Ці товари Вашингтон і його західні союзники вважають життєво важливими для війни рф в Україні.

Один зі співрозмовників пояснив, що електронна митна система Туреччини більше не дозволяє експортерам відправляти партії так званих "товарів для поля бою" до росії. Заблоковані для експорту і аналогічні товари з ЄС.