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Туреччина таємно припинила постачати рф американські товари військового призначення – FT

22 жовтня 2024, 21:33
Туреччина таємно припинила постачати рф американські товари військового призначення – FT
Фото: ulgrad.ru
Міністерство торгівлі Туреччини і Дмитро Пєсков, речник російського диктатора путіна, не відповіли на запити про коментарі.
Туреччина таємно заборонила експорт до росії американських товарів військового призначення. Сталося це після того, як Вашингтон попередив Анкару про наслідки, якщо вона не припинить торгівлю.
 
Про це пише Financial Times. 
 
За словами трьох джерел видання, безпосередньо обізнаних з цим питанням, протягом останніх тижнів Туреччина скоригувала свою митну систему таким чином, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження до росії. Ці товари Вашингтон і його західні союзники вважають життєво важливими для війни рф в Україні.
 
Один зі співрозмовників пояснив, що електронна митна система Туреччини більше не дозволяє експортерам відправляти партії так званих "товарів для поля бою" до росії. Заблоковані для експорту і аналогічні товари з ЄС.
Публічно про обмеження, які стосуються цивільних товарів, таких як мікросхеми і системи дистанційного керування, які, як стверджують західні союзники, використовуються в озброєнні, не було оголошено публічно через "політичну делікатність" цього питання, стверджує одне з джерел.
 
Зазначається, що міністерство торгівлі Туреччини і Дмитро Пєсков, речник російського диктатора путіна, не відповіли на запити про коментарі.
 
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган позиціонує себе як потенційний миротворець у війні в Україні, зберігаючи при цьому теплі стосунки з путіним. Однак останні таємні заборони на експорт військової продукції до росії стали свідченням того, що Анкара відходить від ролі "рятівного кола від західних санкцій", яку вона взяла на себе на початку війни.
 
Заборонені товари входять до списку 50 "пріоритетних" товарів західного виробництва, які США, Велика Британія, ЄС і Японія визначили як ключові для російського імпорту для своєї військової промисловості, пише видання:
 
"Серед них – сучасна електроніка, яку регулярно знаходять у ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, наприклад, процесори і карти пам'яті, а також верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва озброєнь".
 
Окрім торговельних обмежень, турецькі банки раніше різко скоротили свою роботу з російськими контрагентами. Це сталося після того, як Вашингтон видав указ, що загрожує санкціями кредиторам, які обслуговують транзакції для військової машини путіна.
 
Наголошується, що турецький експорт товарів військового призначення різко зріс після повномасштабного вторгнення рф в України. Його обсяги зросли з приблизно $3 млн на місяць на початку війни до піку близько $38 млн у грудні 2022 року, про що свідчить офіційна статистика турецького уряду. 
 
"Вважається, що нещодавнє падіння обсягів прямої торгівлі частково пов'язане зі зміщенням експорту деяких товарів, необхідних для ведення бойових дій, з Туреччини до посередників, таких як Казахстан і Азербайджан, а потім до росії. Нові турецькі торговельні обмеження не впливають на експорт до цих країн", – звертають увагу автори матеріалу.

 

війна в Україніросія окупантиТуреччина

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